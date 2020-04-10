Медленное снижение: что происходит с курсом доллара 10 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 27,51 гривен за доллар, курс евро вырос на 10 копеек до 29,96 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,10 (27,12 - 9 апреля), продажи - 27,51 (27,57 - 9 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (29,19 - 9 апреля), продажи - 29,96 (29,86 - 9 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,16 - 9 апреля), продажи 3,72 (3,66 - 9 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 10 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,78 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 апреля справочный курс на уровне 27,20 грн/доллар, снизив его по сравнению с 9 апреля (27,25 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,20 - 27,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Национальный банк 9 апреля продал на межбанке 44,5 млн долларов, поскольку спрос снова превышал предложение, а курс гривны колебался вокруг отметки 27,3 гривен за доллар.

Как отметили в пресс-службе НБУ в целом на протяжении последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась, ажиотажный спрос со стороны бизнеса, так и со стороны населения иссяк.

В пресс-службе добавили, что НБУ, как и ранее, не собирается вводить административные ограничения и продолжит последовательную политику на валютном рынке. "Будем сглаживать курсовые колебания как в одну, так и другую сторону, покупая или продавая валюту учитывая баланс спроса и предложения", - говорится в сообщении.

В то же время, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов.