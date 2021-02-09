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Только медицинские: в школах Франции запретили использовать самодельные защитные маски

Автор: Даша Харченко

Во Франции повысили требования к ношению защитных масок в школах во время пандемии коронавируса. Так, запретили использовать самодельные маски.

Об этом сообщает The local.fr

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Так, согласно санитарным протоколом деятельности школ, ученики и персонал этих учреждений должны использовать средства, предназначенные для медицинского (или хирургического) применения первой категории защиты.

Одноразовые маски такого уровня, которые необходимо менять каждые четыре часа, обеспечивают до 98% задержки капель мокроты, которые выделяет в воздух человек.

Использование самодельных масок или средств промышленного производства, которые не предназначены для медицинского применения, отныне в школах запрещено.

Ранее стало известно, что во Франции не видят необходимости в возврате локдауна сейчас. Но усиление карантина в случае ухудшения ситуации всегда возможно.

В будние дни во Франции сейчас фиксируют за 20-25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В стране действует комендантский час, который предусматривает запрет пребывания на улице с 18:00 и до утра. Закрыты большинство учреждений, где возможны скопления людей.

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