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Тільки медичні: у школах Франції заборонили використовувати саморобні захисні маски

Автор: Даша Харченко

У Франції підвищили вимоги до носіння захисних масок у школах під час пандемії коронавірусу. Так, заборонили використовувати саморобні маски.

Про це повідомляє The local.fr

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Так, згідно з санітарним протоколом для діяльності шкіл, учні та персонал цих установ повинні використовувати засоби, призначені для медичного (або хірургічного) застосування першої категорії захисту.

Одноразові маски такого рівня, які необхідно міняти кожні чотири години, забезпечують до 98% затримки крапель мокроти, які виділяє у повітря людина.

Використання саморобних масок, або засобів промислового виробництва, що не призначені для медичного застосування, віднині у школах заборонено.

Раніше стало відомо, що у Франції не бачать необхідності в поверненні локдауну зараз. Але посилення карантину в разі погіршення ситуації завжди можливе.

В будні дні у Франції зараз фіксують за 20-25 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. У країні діє комендантська година, що передбачає заборону перебування на вулиці з 18:00 і до ранку. Закриті більшість закладів, де можливі скупчення людей.

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