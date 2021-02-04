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Во Франции пока не видят необходимости в новом локдауне

Франция, Четверг 04 февраля 2021 20:59
Во Франции пока не видят необходимости в новом локдауне
Фото: Жан Кастекс (facebook com JCastexPM)
Автор: Роман Тверденко

Во Франции не видят необходимости в возвращении локдауна сейчас. Но ужесточение карантина в случае ухудшения ситуации всегда возможно.

Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, сообщает Reuters.

Он отметил, что прирост новых случаев заражения существенно не увеличился за последние две недели, а потому сейчас нужно придерживаться имеющихся ограничений. И смягчать их также нельзя.

"Нам нужно оставаться с теми ограничениями, что уже есть. Текущая ситуация не оправдала бы введения нового локдауна", - сказал Кастекс.

В будние дни во Франции сейчас фиксируют по 20-25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В стране действует комендантский час, предусматривающий запрет на нахождение на улице с 18:00 и до утра. Закрыты большинство заведений, где возможны скопления людей.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен минимум до 30 апреля 2020 года. Однако, скорее всего, это не конечная дата.

Вчера сообщалось, что правительство Кипра приняло решение ввести обязательную самоизоляцию для всех прибывающих в страну. Ограничение начнет действовать с 6 февраля.

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