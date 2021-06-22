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Медицинские чекапы. Состояние здоровья украинцев будут проверять каждые два года

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут полные медицинские обследования каждые два года для украинцев старше 55 лет. А для некоторых категорий - ежегодно.

Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30. Здоровая Украина".

"Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы, полные медицинские обследования каждые два года. А для некоторых категорий - ежегодно. Ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, тратя гораздо меньше средств", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее на сайте президента был опубликован указ Владимира Зеленского о повышении зарплат медикам. Решить этот вопрос было поручено Кабинету министров.

Согласно документу, правительство во время подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год должно проработать вопрос повышения зарплат до как минимум:

20 000 гривен - для врачей;

13 500 гривен - для среднего медицинского персонала.

Как писало РБК-Украина, указ о повышении минимальной зарплаты медикам Зеленский подписал 18 июня утром.

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Владимир Зеленскиймедицина