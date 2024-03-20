Медицина у Словаччині: із якими проблемами стикаються українські біженці

Українські біженці в Словаччині, як і в інших країнах Європи, стикаються із проблемами доступу до медичної допомоги. Три чверті з них оплачують послуги лікарів.

Які найбільші перешкоди для отримання медичних послуг називають українські біженці у Словаччині, РБК-Україна розповідає з посиланням на reliefweb.int .

Скільки українських біженців мають потреби, пов'язані зі здоров'ям

Міжнародна організація з міграції (МОМ) провела опитування українських біженців у Словаччині щодо їхніх потреб та доступу до системи охорони здоров'я у цій у цій країні. У 2023 році участь у дослідженні взяли 2600 людей у 6 регіонах. Серед учасників 78% складали жінки (із них 26% – старші 60 років).

Принаймні з однією дитиною віком 5-17 років до країни прибули 45% респондентів, а 16% – із малюком до 4 років. Водночас третина (31%) домогосподарств біженців проживають принаймні з однією людиною старше 60 років.

Хронічні або важкі хвороби мають 87% опитаних, 70% – проблеми із зором.

Фото: Тимчасове розміщення українців у Словаччині (gettyimages.com)

Які є перешкоди для доступу до медичної допомоги в Словаччині

Послуги охорони здоров'я виявилися найбільш гострою пріоритетною потребою серед респондентів. Більше половини опитаних (51%) повідомили про потребу в медичних послугах у Словаччині , у фінансовій підтримці (48%) та ліках (42%). Психологічна підтримка потрібна 5% респондентів.

Основними перешкодами для доступу до медичних послуг для більшості опитаних є такі:

довгі черги (58%);

вартість послуг (50%);

відсутність послуг (22%);

мовний бар’єр (21%);

дискримінація (17%)

Серед тих, хто вказав витрати як перешкоду для отримання медичної допомоги, 54% працездатні, серед них 65% працювали, а 35% шукали можливості працевлаштування.

Дослідження показало, що переважна більшість (76%) респондентів в Словаччині платять за медичні послуги та ліки, і лише чверть (24%) не несуть жодних витрат.

Фото: Більшість біженців мають потреби, пов'язані з здоров'ям (gettyimages.com)

Кожен п'ятий біженець їздить до України лікуватися

Зважаючи на поширеність цих проблем із доступом до медицини, багато українських біженців вирішують відвідати Україну на короткий термін (до 30 днів), щоб отримати лікування.

Згідно з річним звітом МОМ Словаччини, 56% опитаних українців висловлювали намір відвідати Україну на короткий термін. Із них 19% – щоб звернутися за медичною допомогою.