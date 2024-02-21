Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців: деталі

Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців на рік – до 4 березня 2025 року. Відповідну постанову уряд прийняв 21 лютого.

Водночас суми виплат компенсацій за житло для біженців зменшать, повідомляє РБК-Україна з посиланням на novyny.sme.sk .

Словацька Республіка продовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року. Українці можуть оновити дозвіл на проживання через електронні служби Міністерства внутрішніх справ: portal.minv.sk.

Статус тимчасового притулку дає право працювати на території Словаччини, мати доступ до медичної допомоги та житла, право на матеріальну допомогу в разі потреби, здобувати середню та вищу освіту, відвідувати школи.

Водночас компенсацію власникам житла за розміщення українців продовжили до 30 червня 2024 року. Але суми виплат зменшать.

З 1 березня 2024 року сума компенсації власникам квартир та будинків становитиме 5 євро за добу незалежно від віку біженців. До цього на житло для українців віком до 15 років виплачували 5 євро на добу, а для старших – 10 євро.

Фото: Тимчасове розміщення українців у Словаччині (gettyimages.com)

Згідно із постановою максимальний розмір компенсації власнику може складати:

1-кімнатна квартира – 390 євро;

2-кімнатна – 540 євро;

3-кімнатна – 720 євро;

4 і більше кімнати – 900 євро.

"Бажано, щоб емігранти, які хочуть залишитися на території Словацької Республіки, мали мотивацію інтегруватися у звичайне життя та брати участь у забезпеченні основних життєвих потреб шляхом власних ресурсів", – йдеться у постанові.