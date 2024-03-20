Медицина в Словакии: с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы

Украинские беженцы в Словакии, как и в других странах Европы, сталкиваются с проблемами доступа к медицинской помощи. Три четверти из них оплачивают услуги врачей.

Какие самые большие препятствия для получения медицинских услуг называют украинские беженцы в Словакии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на reliefweb.int .

Сколько украинских беженцев имеют потребности, связанные со здоровьем

Международная организация по миграции (МОМ) провела опрос украинских беженцев в Словакии по поводу их потребностей и доступа к системе здравоохранения в этой стране. В 2023 году участие в исследовании приняли 2600 человек в 6 регионах. Среди участников 78% составляли женщины (из них 26% – старше 60 лет).

По крайней мере с одним ребенком в возрасте 5-17 лет в страну прибыли 45% респондентов, а 16% – с малышом до 4 лет. В то же время треть (31%) домохозяйств беженцев проживают как минимум с одним человеком старше 60 лет.

Хронические или тяжелые болезни есть у 87% опрошенных, у 70% – проблемы со зрением.

Фото: Временное размещение украинцев в Словакии (gettyimages.com)

Какие есть препятствия для доступа к медицинской помощи в Словакии

Услуги здравоохранения оказались наиболее острой приоритетной потребностью респондентов. Более половины опрошенных 51% сообщили о потребности в медицинских услугах в Словакии, в финансовой поддержке (48%) и лекарствах (42%). Психологическая поддержка требуется 5% респондентов.

Основными препятствиями для доступа к медицинским услугам для большинства опрошенных являются:

длинные очереди (58%);

стоимость услуг (50%);

отсутствие услуг (22%);

языковой барьер (21%);

дискриминация (17%)

Среди тех, кто указал расходы как препятствие для получения медицинской помощи, 54% трудоспособны, в том числе 65% работали, а 35% искали возможности трудоустройства.

Исследование показало, что большинство (76%) респондентов в Словакии платят за медицинские услуги и лекарства, и только четверть (24%) не несут никаких расходов.

Фото: Большинство беженцев имеют нужды, связанные со здоровьем (gettyimages.com)

Каждый пятый беженец ездит в Украину лечиться

Учитывая распространенность этих проблем с доступом к медицине, многие украинские беженцы решают посетить Украину на короткий срок (до 30 дней), чтобы получить лечение.

Согласно годовому отчету МОМ Словакии, 56% опрошенных украинцев выражали намерение посетить Украину на короткий срок. Из них 19% – чтобы обратиться за медицинской помощью.