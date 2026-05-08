Мединський отримав вирок за антиукраїнський підручник

Глава російської делегації на мирних переговорах Володимир Мединський отримав в Україні вирок у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за антиукраїнський підручник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.
Шевченківський районний суд Києва виніс обвинувальний вирок редакторам російського підручника для 11-го класу, виданого в Росії у 2023 році, "История. История России. 1945 год - начало XXI века": Анатолію Торкунову і Володимиру Мединському.
Суд призначив кожному з них покарання - 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зазначається, що підручник був одним із інструментів російської інформаційної політики на тимчасово окупованих територіях України.
Його зміст містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, виправдовує збройну агресію РФ і тимчасову окупацію українських територій, а також формує в учнів викривлене та ідеологічно заангажоване уявлення про події новітньої історії.
Особливу увагу РФ зосереджує на дітях - одній із найуразливіших категорій населення на окупованих територіях.
Через навчальні матеріали їм нав’язують тези про так звані "братські народи", заперечують самостійність України як держави та поширюють російську версію війни під виглядом так званої "СВО".
Із 1 вересня 2023 року підручник використовували у школах на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим. Також його поширювали на території Росії.
Прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді вину Мединського та Торкунова за ч. 2 ст. 110 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також ч. 3 ст. 436-2 КК України - виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України і глорифікація її учасників.
Нагадаємо, Мединський очолює російську делегацію на мирних переговорах зі США та Україною. Вже відбулося три раунди переговорів.
Варто зазначити, що Мединський вже був головою російської делегації під час спроби переговорів між Україною та РФ навесні 2022 року. Також вів переговори від Росії у травні минулого року в Туреччині.
У 2025 році Мединський переважно читав лекції про історичні претензії Росії на українські території, ще починаючи з часів князя Рюрика. Власне, це було свідченням, що РФ не прагне конструктивних перемовин. Тож, крім обмінів полоненими, переговори закінчувалися без результату.
Мединський має українське коріння. Він народився у місті Сміла на Черкащині. У 90-х роках займався рекламним бізнесом. У 2003-2011 роках був депутатом Державної думи від путінської партії "Єдина Росія".
Тоді ж отримав імідж ідеолога режиму. Зокрема, Мединський написав тритомник "Міфи про Росію", де розвінчував нібито негативні стереотипи щодо РФ. У 2012-2020 роках був міністром культури Росії.
Після відставки став помічником Путіна та головою Російського військово-історичного товариства.
Варто зауважити, що новий раунд переговорів України, Росії та США мав відбутися ще на початку березня, але його перенесли, оскільки американці почали операцію проти Ірану.
Нещодавно помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав "недоцільним" продовження мирних перемовин з Україною та США у тристоронньому форматі.
За його словами, переговори не потрібні, поки Україна не виведе своїх воїнів із Донбасу.
Ушаков вважає, що діалог про завершення війни зараз є "марною тратою часу".