Мединский назвал позиции, без которых договор Украины и России будет невозможен

Глава российской переговорной группы назвал позиции на которых они будут настаивать. По его словам без их принятия, договор между Россией и Украиной маловероятен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Владимир Мединский рассказал о позициях на которых будет настаивать российская сторона.
Глава российской переговорной группы заявил, что они настаивают на комплексном договоре, где кроме нейтрального статуса Украины, гарантий безопасности будут и жизненно важные для РФ позиции.
Мединский отметил, что без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора между Россией и Украиной маловероятно.
Напомним, что ранее Жозеп Боррель заявил, что Россия не хочет переговоров с Украиной.
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