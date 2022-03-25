Мединский назвал позиции, без которых договор Украины и России будет невозможен

Глава российской переговорной группы назвал позиции на которых они будут настаивать. По его словам без их принятия, договор между Россией и Украиной маловероятен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Владимир Мединский рассказал о позициях на которых будет настаивать российская сторона.

Глава российской переговорной группы заявил, что они настаивают на комплексном договоре, где кроме нейтрального статуса Украины, гарантий безопасности будут и жизненно важные для РФ позиции.

Мединский отметил, что без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора между Россией и Украиной маловероятно.