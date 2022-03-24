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Россия хочет не переговоров с Украиной, а оккупировать территорию, - Боррель

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Брюссель, Четверг 24 марта 2022 14:59
Россия хочет не переговоров с Украиной, а оккупировать территорию, - Боррель Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что российская сторона пока не заинтересована в переговорах о прекращении огня в Украине. На данный момент армия не достигла целей, поэтому позиция Москвы недостаточно сильна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сейчас Россия не хочет ни о чем договариваться, она хочет только оккупировать территорию. Она хочет захватить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря. Она хочет серьезно вести переговоры только тогда, когда закрепит сильную позицию", - отметил Боррель.

Он также добавил, что Европейский союз и другие западные страны продолжат оказывать поддержку Украине.

Напомним, ранее Боррель заявил, что в отношении войны России против Украины все якобы решится в течение ближайших 15 дней.

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