Мединський назвав позиції, без яких договір України і Росії буде неможливий

Глава російської переговорної групи назвав позиції на яких вони наполягатимуть. За його словами без їх прийняття, договір між Росією і Україною малоймовірний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Володимир Мединський розповів про позиції на яких наполягатиме російська сторона.

Глава російської переговорної групи заявив, що вони наполягають на комплексному договорі, де крім нейтрального статусу України, гарантій безпеки будуть і життєво важливі для РФ позиції.

Мединський зазначив, що без демілітаризації, денацифікації України, визнання Криму і Донбасу укладення договору між Росією і Україною малоймовірно.