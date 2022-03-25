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Мединський назвав позиції, без яких договір України і Росії буде неможливий

Фото: Володимир Мединський (krymr.com)
Автор: RBC.UA

Глава російської переговорної групи назвав позиції на яких вони наполягатимуть. За його словами без їх прийняття, договір між Росією і Україною малоймовірний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Володимир Мединський розповів про позиції на яких наполягатиме російська сторона.

Глава російської переговорної групи заявив, що вони наполягають на комплексному договорі, де крім нейтрального статусу України, гарантій безпеки будуть і життєво важливі для РФ позиції.

Мединський зазначив, що без демілітаризації, денацифікації України, визнання Криму і Донбасу укладення договору між Росією і Україною малоймовірно.

Нагадаємо, що раніше Жозеп Боррель заявив, що Росія не хоче переговорів з Україною.

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