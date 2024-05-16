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Медики завершили операцію Фіцо. ЗМІ заявляють, що прем'єр-міністр прийшов до тями

Фото: Роберт Фіцо (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Медики завершили оперувати прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який отримав поранення після спроби замаху на вбивство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denník N.

Як розповів віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба, операція Фіцо минула добре і його життю нічого не загрожує.

"Він отримав важке поранення - одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб. Відразу ж його доставили в лікарню, а потім на операцію", - сказав Тараба.

Він також заявив, що операція пройшла добре і що він надіється, що в кінцевому підсумку Фіцо виживе". Він додав, що зараз життю Фіцо "нічого не загрожує".

Замах на Фіцо

У середу, 15 травня, у прем'єра Словаччини Роберта Фіцо вистрелив чоловік з натовпу. Фіцо отримав поранення. Його відразу доправили до лікарні вертольотом.

Як з'ясувалось, правоохоронці відразу затримали нападника. Ним був 71-річний письменник та поет Юрай Цинтула.

Детально про те, хто такий Фіцо - можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Роберт Фіцо