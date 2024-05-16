RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Медики завершили операцию Фицо. СМИ заявляют, что премьер-министр пришел в себя

Фото: Роберт Фицо (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Медики завершили оперировать получившего ранение премьер-министра Словакии Роберта Фицо после попытки покушения на убийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denník N.

Как рассказал вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба, операция Фицо прошла хорошо и его жизни ничего не угрожает.

"Он получил тяжелое ранение - один шар прошел через живот, а второй попал в сустав. Сразу же его доставили в больницу, а затем на операцию", - сказал Тараба.

Он также заявил, что операция прошла хорошо и что он надеется, что в конечном счете Фицо выживет". Он добавил, что сейчас жизни Фицо "ничего не угрожает".

Покушение на Фицо

В среду, 15 мая, у премьера Словакии Роберта Фицо выстрелил мужчина из толпы. Фицо получил ранение. Его сразу доставили в больницу вертолетом.

Как выяснилось, правоохранители сразу задержали нападающего. Им был 71-летний писатель и поэт Юрай Цинтула.

Подробно о том, кто такой Фицо – можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роберт Фицо