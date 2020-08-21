Медики об опасном веществе у Навального: промышленная химия

Найденное якобы опасное вещество в организме Алексея Навального оказалось обычной промышленной химией. При этом ее следы были не в организме, а на одежде.

Об этом заявил главврач омской больницы Александр Мураховский, передает ТАСС.

В частности, он прокомментировал сообщения в СМИ о химическом компоненте, который был взят на экспертизу.

"Могу сказать, что был взят не биологический материал, а материалы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Мы провели ряд исследований, это обычная промышленная химия, которая используется, например, в пластиковых стаканчиках", - заявил Мураховский.

Он подчеркнул, что компонент был найден не в организме Навального.

Напомним, сегодня утром представители Навального сообщили, что в его организме был обнаружен яд, смертельно опасный не только для него, но и для окружающих.

Медики эту информацию не подтвердили, заявив, что рабочим диагнозом является нарушение обмена веществ.