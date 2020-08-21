Медики про небезпечну речовину у Навального: промислова хімія

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny1)

Сліди були знайдені не в організмі Навального, а на одязі

Знайдена нібито небезпечна речовина в організмі Олексія Навального виявилася звичайною промисловою хімією. При цьому її сліди були не в організмі, а на одязі.

Про це заявив головлікар омської лікарні Олександр Мураховський, передає ТАСС.

Зокрема, він прокоментував повідомлення ЗМІ про хімічний компонент, який був узятий на експертизу.

"Можу сказати, що був узятий не біологічний матеріал, а матеріали з поверхні шкіри, одягу, нігтів. Ми провели ряд досліджень, це звичайна промислова хімія, яка використовується, наприклад, в пластикових стаканчиках", - заявив Мураховський.

Він підкреслив, що компонент був знайдений не в організмі Навального.

Нагадаємо, сьогодні вранці представники Навального повідомили, що в його організмі було виявлену отруту, смертельно небезпечна не тільки для нього, але і для оточуючих.

Медики цю інформацію не підтвердили, заявивши, що робочим діагнозом є порушення обміну речовин.