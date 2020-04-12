Медики в Молдове составляют четверть заболевших COVID-19

С начала эпидемии коронавируса в Молдове медики составили четверть от всех заболевших в этой стране. Об этом сообщают молдавские СМИ.

Сообщается, что по состоянию на 12 апреля в Молдове COVID-19 заразились 1560 человек, из них 30 скончались от осложнений, вызванных инфекцией.

При этом среди медиков зафиксировано 415 случаев, однако власти настаивают, что только 29 медработников заразились непосредственно на работе от пациентов. Им выделили пособие 16 тыс. леев (почти 900 долларов).

Также сообщается, что с начала эпидемии умерли от коронавируса три медработника, двое из них - сотрудники скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области более 50 медиков ушли на самоизоляцию. Решение было принято после того, как выявили коронавирус у медсестры Петропавловской районной амбулатории.

Также сообщалось, что медсестра заразилась от своей дочери, которая посещала собрание баптистов в Першотравенске, где с 6 по 9 апреля выявили 26 случаев инфицирования среди участников этого собрания.