Медики на фронте получат 10 тысяч ампул кровоостанавливающего средства, - Порошенко
В ближайшее время военным медикам поступят 10 тысяч ампул кровоостанавливающего препарата. Помощь поступит из польского фонда Fundacja Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марину Порошенко в Facebook.
"Этот препарат как часть большого гуманитарного груза мы уже завтра отправим военным медикам, которые спасают жизни украинских воинов и гражданского населения в восточных областях Украины, где сейчас идут активные боевые действия", - добавила Порошенко.
Также, по ее словам, первую партию препарата Exacyl, около 20 тысяч ампул уже передали в военные госпитали и больницы Черниговской, Винницкой, Сумской, Харьковской и Ивано-Франковской областей.
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