Медики на фронті отримають 10 тисяч ампул кровоспинного засобу, - Порошенко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марину Порошенко у Facebook.

"Цей препарат як частину великого гуманітарного вантажу ми вже завтра відправимо військовим медикам, які рятують життя українських воїнів та цивільного населення у східних областях України, де зараз відбуваються активні бойові дії", - додала Порошенко.

Також, за її словами, першу партію препарату Exacyl, близько 20 тисяч ампул уже передали у військові госпіталі та лікарні Чернігівської, Вінницької, Сумської, Харківської та Івано-Франківської областей.