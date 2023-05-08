Медики боролись за життя 5 днів. Кількість жертв масованого обстрілу Херсона зросла

"Сьогодні зранку у лікарні зупинилося серце 54-річної жінки, яка отримала важкі травми під час російського обстрілу міста 3 травня", - написав він.

Очільник регіону додав, що пʼять днів медики боролися за життя постраждалої, але поранення виявилися надто тяжкими.

Обстріл Херсона 3 травня

В цей день окупанти масовано декілька разів обстріляв Херсон. Ціллю росіян став гіпермаркет, де троє людей загинули, четверо отримали поранення і залізничний вокзал. Зокрема, окупанти влучили по пасажирському вагону на станції Херсон. Внаслідок удару поранення отримав провідник. До недавнього часу було відомо про 23 загиблих та 46 поранених.