Медики боролись за життя 5 днів. Кількість жертв масованого обстрілу Херсона зросла

Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла до 24. У понеділок, 8 травня, в лікарні померла жінка, за її життя лікарі боролися 5 днів.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Сьогодні зранку у лікарні зупинилося серце 54-річної жінки, яка отримала важкі травми під час російського обстрілу міста 3 травня", - написав він.
Очільник регіону додав, що пʼять днів медики боролися за життя постраждалої, але поранення виявилися надто тяжкими.
Обстріл Херсона 3 травня
В цей день окупанти масовано декілька разів обстріляв Херсон. Ціллю росіян став гіпермаркет, де троє людей загинули, четверо отримали поранення і залізничний вокзал. Зокрема, окупанти влучили по пасажирському вагону на станції Херсон. Внаслідок удару поранення отримав провідник. До недавнього часу було відомо про 23 загиблих та 46 поранених.
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