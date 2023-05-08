ua ru
Пн, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Медики боролись за жизнь 5 дней. Число жертв массированного обстрела Херсона возросло

Новина українською →
Херсон, Понедельник 08 мая 2023 12:36
Медики боролись за жизнь 5 дней. Число жертв массированного обстрела Херсона возросло Фото: количество жертв из-за массированного обстрела Херсона з мая выросло до 24 человек (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Число погибших из-за российского террористического удара по Херсону возросло до 24. В понедельник, 8 мая, в больнице умерла женщина, за ее жизнь врачи боролись 5 дней.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сегодня утром в больнице остановилось сердце 54-летней женщины, получившей тяжелые травмы во время российского обстрела города 3 мая", - написал он.

Глава региона добавил, что пять дней медики боролись за жизнь пострадавшей, но ранения оказались слишком тяжелыми.

Обстрел Херсона 3 мая

В этот день оккупанты массированно несколько раз обстрелял Херсон. Целью россиян стал гипермаркет, где три человека погибли, четверо получили ранения и железнодорожный вокзал. В частности, оккупанты попали по пассажирскому вагону на станции Херсон. В результате удара ранения получил проводник. До недавнего времени было известно о 23 погибших и 46 раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне