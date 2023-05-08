Медики боролись за жизнь 5 дней. Число жертв массированного обстрела Херсона возросло

Число погибших из-за российского террористического удара по Херсону возросло до 24. В понедельник, 8 мая, в больнице умерла женщина, за ее жизнь врачи боролись 5 дней.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Сегодня утром в больнице остановилось сердце 54-летней женщины, получившей тяжелые травмы во время российского обстрела города 3 мая", - написал он.

Глава региона добавил, что пять дней медики боролись за жизнь пострадавшей, но ранения оказались слишком тяжелыми.

Обстрел Херсона 3 мая

В этот день оккупанты массированно несколько раз обстрелял Херсон. Целью россиян стал гипермаркет, где три человека погибли, четверо получили ранения и железнодорожный вокзал. В частности, оккупанты попали по пассажирскому вагону на станции Херсон. В результате удара ранения получил проводник. До недавнего времени было известно о 23 погибших и 46 раненых.