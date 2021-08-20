UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Медики, айтишники, военные: составлен рейтинг востребованности профессий в Украине

Автор: Александр Белоус

Лидерами общественной востребованности профессий являются медицинские профессии (43%). Далее идут информатика, связь, IT-сфера (36%) и военные профессии (27%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group.

Также популярны, юридические (18%); технические рабочие (17%); сервис и обслуживание; экономические и технические инженерные профессии (по 15%).

Третью по востребованности группу профессий составляют специальности сферы общественного питания (10%); педагогические (9%); транспортные (7%); научные и коммунальные (по 6%).

Наконец, наименее востребованными украинским обществом являются профессии спортивные (4%); творческие (2%) и связанные с издательской деятельностью и типографией (1%).

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 10 по 21 июля 2021 года среди 1813 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Читайте РБК-Украина в Google News