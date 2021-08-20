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Медики, айтішники, військові: складено рейтинг затребуваності професій в Україні

Автор: Олександр Білоус

Лідерами суспільної затребуваності професій є медичні професії (43%). Далі йдуть Інформатика, зв'язок, IT-сфера (36%) і військові професії (27%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Research & Branding Group.

Також популярні, юридичні (18%); технічні робітники (17%); сервіс і обслуговування; економічні та технічні інженерні професії (по 15%).

Третю за затребуваністю групу професій складають спеціальності сфери громадського харчування (10%); педагогічні (9%); транспортні (7%); наукові та комунальні (по 6%).

Нарешті, найменш затребуваними українським суспільством є професії спортивні (4%); творчі (2%) і пов'язані з видавничою діяльністю та друкарнею (1%).

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 10 по 21 липня 2021 року серед 1813 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

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