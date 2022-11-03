С медиками и интернетом. В Луцке развернут более 60 пунктов обогрева

В Луцке обустроят 63 пункта обогрева на случай отсутствия газа и электроэнергии в городе. В каждом пункте обогрева установят печи-буржуйки с поверхностью для приготовления пищи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Луцка Игоря Полищука.

Каждый пункт будет снабжен дизель-генератором. По словам мэра, все пункты обогрева будут снабжать питьевой водой и базовым набором продуктов питания. При необходимости здесь будет совершать дежурство медицинский работник с базовым набором медикаментов.

"В городе будет организовано несколько точек доступа в интернет с помощью Starlink на случай отсутствия мобильной и другой связи. Такие же точки доступа будут в каждом старостинском округе", - отметил Полищук.

Адреса пунктов обогрева и адреса точек доступа в интернет с помощью Starlink будут обнародованы со временем.