Медикаменти за програмою "Доступні ліки": скільки часу дійсний рецепт

Препарати з програми "Доступні ліки" призначаються лікарем для курсового лікування. Це означає, що їх важливо приймати безперервно протягом усього курсу, щоб досягти очікуваного ефекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.
Пацієнту важливо контролювати наявність ліків та вчасно звертатися за новим рецептом.
Іноді трапляється, що в аптеці немає потрібного вам препарату з програми "Доступні ліки". У таких випадках пацієнтам зазвичай пропонують замовити в аптеці потрібний препарат.
Термін дії електронного рецепту тепер становить:
Відлік терміну дії вашого електронного рецепта на "Доступні ліки" розпочинається з моменту його створення, тобто з того часу, коли лікар поставив електронний підпис. Це означає, що ви можете негайно вирушати до найближчої аптеки, щоб отримати необхідні ліки.
Знайти аптеку з договором із НСЗУ можна через:
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