Медикаменти за програмою "Доступні ліки": скільки часу дійсний рецепт

Пацієнту важливо контролювати наявність ліків та вчасно звертатися за новим рецептом.

Іноді трапляється, що в аптеці немає потрібного вам препарату з програми "Доступні ліки". У таких випадках пацієнтам зазвичай пропонують замовити в аптеці потрібний препарат.

Термін дії електронного рецепту тепер становить:

10 календарних днів - на наркотичні лікарські засоби;

30 календарних днів - на ліки за програмою реімбурсації “Доступні ліки”;

90 календарних днів - на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт.

Відлік терміну дії вашого електронного рецепта на "Доступні ліки" розпочинається з моменту його створення, тобто з того часу, коли лікар поставив електронний підпис. Це означає, що ви можете негайно вирушати до найближчої аптеки, щоб отримати необхідні ліки.

Знайти аптеку з договором із НСЗУ можна через: