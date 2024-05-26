Медикаменты по программе "Доступные лекарства": сколько времени действителен рецепт

Пациенту важно контролировать наличие лекарств и вовремя обращаться за новым рецептом.

Иногда случается, что в аптеке нет нужного вам препарата из программы "Доступные лекарства". В таких случаях пациентам обычно предлагают заказать в аптеке нужный препарат.

Срок действия электронного рецепта теперь составляет:

10 календарных дней - на наркотические лекарственные средства;

30 календарных дней - на лекарства по программе реимбурсации "Доступные лекарства";

90 календарных дней - на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет.

Отсчет срока действия вашего электронного рецепта на "Доступные лекарства" начинается с момента его создания, то есть с того времени, когда врач поставил электронную подпись. Это означает, что вы можете немедленно отправляться в ближайшую аптеку, чтобы получить необходимые лекарства.

Найти аптеку с договором с НСЗУ можно через: