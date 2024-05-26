Медикаменты по программе "Доступные лекарства": сколько времени действителен рецепт

Препараты из программы "Доступные лекарства" назначаются врачом для курсового лечения. Это означает, что их важно принимать непрерывно на протяжении всего курса, чтобы достичь ожидаемого эффекта.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.
Пациенту важно контролировать наличие лекарств и вовремя обращаться за новым рецептом.
Иногда случается, что в аптеке нет нужного вам препарата из программы "Доступные лекарства". В таких случаях пациентам обычно предлагают заказать в аптеке нужный препарат.
Срок действия электронного рецепта теперь составляет:
Отсчет срока действия вашего электронного рецепта на "Доступные лекарства" начинается с момента его создания, то есть с того времени, когда врач поставил электронную подпись. Это означает, что вы можете немедленно отправляться в ближайшую аптеку, чтобы получить необходимые лекарства.
Найти аптеку с договором с НСЗУ можно через:
Ранее сообщалось, какие бесплатные лекарства могут получить украинцы и где их можно взять.
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