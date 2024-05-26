Медикаменты по программе "Доступные лекарства": сколько времени действителен рецепт
Препараты из программы "Доступные лекарства" назначаются врачом для курсового лечения. Это означает, что их важно принимать непрерывно на протяжении всего курса, чтобы достичь ожидаемого эффекта.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.
Пациенту важно контролировать наличие лекарств и вовремя обращаться за новым рецептом.
Иногда случается, что в аптеке нет нужного вам препарата из программы "Доступные лекарства". В таких случаях пациентам обычно предлагают заказать в аптеке нужный препарат.
Срок действия электронного рецепта теперь составляет:
- 10 календарных дней - на наркотические лекарственные средства;
- 30 календарных дней - на лекарства по программе реимбурсации "Доступные лекарства";
- 90 календарных дней - на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет.
Отсчет срока действия вашего электронного рецепта на "Доступные лекарства" начинается с момента его создания, то есть с того времени, когда врач поставил электронную подпись. Это означает, что вы можете немедленно отправляться в ближайшую аптеку, чтобы получить необходимые лекарства.
Найти аптеку с договором с НСЗУ можно через:
- контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Оператор подскажет, где ближайшая аптека, которая имеет договор и отпускает лекарства по необходимому направлению;
- дашборд на сайте НСЗУ: https://cutt.ly/deqODTLZ. В меню слева выберите ваш населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации. Дашборд покажет аптеки, которые соответствуют вашему запросу, с адресами и контактами. Советуем предварительно позвонить в аптеку и уточнить, есть ли в наличии нужное вам лекарственное средство;
- чат-бот "Спроси Гриця" https://t.me/SpytaiGrytsia_bot. Выполняйте указания чат-бота и он подскажет, где ближайшая аптека.
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