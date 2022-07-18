Рецепт обов'язковий. Рада підготувала нововведення для медиків

Медичним працівникам заборонять призначати пацієнтам лікарські засоби, які мають відпускатися з аптечних закладів за рецептом, без оформлення відповідного рецепта. Верховна рада прийняла відповідний законопроект у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду у Telegram.