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Рецепт обов'язковий. Рада підготувала нововведення для медиків

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Понеділок 18 липня 2022 18:35
Рецепт обов'язковий. Рада підготувала нововведення для медиків Фото: медикам заборонять виписувати пацієнтам рецептурні препарати без рецепту (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Медичним працівникам заборонять призначати пацієнтам лікарські засоби, які мають відпускатися з аптечних закладів за рецептом, без оформлення відповідного рецепта. Верховна рада прийняла відповідний законопроект у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду у Telegram.

Метою законопроект депутати називають покращення стану здоров’я людей через скорочення випадків безвідповідального самолікування.

Нагадаємо, з серпня в Україні почнуть виписувати електронні рецепти на антибіотики.

Окрім того, у МОЗ розповідали, як війна вплинула на наявність ліків в Україні.

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