Медикам у прифронтових регіонах спростили отримання службового житла

Уряд спрощує умови отримання службового житла для медичних працівників у прифронтових областях та сільській місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлію Свириденко за підсумками робочої поїздки до Херсона.

Житло для медиків-переселенців та скасування вимог до стажу

За словами очільниці уряду, медики прифронтових громад щодня виконують свої обов'язки в надзвичайно складних і небезпечних умовах, тому головним завданням держави є забезпечення їм максимальної підтримки.

Зокрема, для медичних працівників комунальних лікарень Херсонської області, які змушені були переїхати з тимчасово окупованих територій, держава самостійно купуватиме житло.

Важливим нововведенням є усунення бюрократичних перепон для медиків.

"Крім того, скасовано вимоги щодо стажу роботи. Отримати службову квартиру чи будинок можна буде незалежно від того, скільки часу людина працює в закладі", - підкреслила Юлія Свириденко.

Розширення програми на Миколаївщину та стандарти "єОселі"

Зміни також торкнуться сусідніх регіонів, які потребують підсилення медичної ланки. Як повідомила прем'єр-міністр, уряд розширив програму службового житла на міста Миколаївської області, зокрема й на сам обласний центр, "де кадровий дефіцит залишається гострим".

Усі норми щодо площі наданого житла були ретельно узгоджені з державними стандартами програми "єОселя".

"Минулого року ми вже розширили можливості цієї програми для медиків, які працюють у сільській місцевості", - додала посадовиця.