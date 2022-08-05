Медик в Херсонской области перешла на сторону оккупантов: ей объявили подозрение

По данным следствия, после полномасштабного вторжения военных РФ в Украину подозреваемая начала сотрудничать с представителями страны-агрессора.

Так, в июне 2022 года оккупанты назначили подозреваемую так называемым "исполняющим обязанности главного врача Белозерской больницы".

Сообщается, что в настоящее время подозреваемая оказывает помощь оккупационным властям во внедрении на территории Херсонской области "системы здравоохранения" государства-агрессора.

Следствие продолжается.

Напомним, сегодня стало известно, что бывшему заместителю главы Главного управления разведки Минобороны объявили подозрение. Его обвиняют в передаче спецслужбам РФ тайной информации о военной ситуации в Украине.

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