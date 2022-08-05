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Медик в Херсонській області перейшла на бік окупантів: їй оголосили підозру

Фото: медика в Херсонській області підозрюють в держзраді (gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці оголосили підозру в держзраді медику. Жінку звинувачують у співпраці з росіянами на території тимчасово окупованої Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення військових РФ в Україну підозрювана почала співпрацювати з представниками країни-агресора.

Так, у червні 2022 року окупанти призначили підозрювану так званим "виконувачем обов’язків головного лікаря Білозерської лікарні".

Повідомляється, що наразі підозрювана надає допомогу окупаційній владі у впровадженні на території Херсонської області "системи охорони здоров’я" держави-агресора.

Слідство триває.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що колишньому заступнику голови Головного управління розвідки Міноборони оголосили підозру. Його звинувачують у передачі спецслужбам РФ таємної інформації про військову ситуацію в Україні.

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Херсонская областьдержзрада