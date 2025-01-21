Медичний огляд працівників: кому і навіщо потрібно його проходити

Медичний огляд є ключовим елементом у забезпеченні безпеки та здоров’я на робочих місцях. Це необхідно для працівників, зайнятих на важких роботах, у шкідливих або небезпечних умовах, а також для осіб віком до 21 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці.
Згідно з чинним законодавством, регулярний медичний огляд є обов’язковим для певних категорій працівників, які працюють у специфічних умовах або виконують відповідальні завдання.
Працівники, які зобов’язані проходити медичні обстеження:
Медогляд дає змогу не лише забезпечити безпеку працівників, а й мінімізувати ризики нещасних випадків на виробництві, зберегти здоров’я колективу та підвищити загальну продуктивність.
Нагадаємо, що з червня 2024 року, Міністерство охорони здоров'я України скасувало застарілі вимоги щодо медичних довідок для вступу дітей до садочків, шкіл та інших освітніх закладів. Відтепер діє єдина уніфікована довідка.