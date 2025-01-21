Медицинский осмотр работников: кому и зачем нужно его проходить

Медицинский осмотр является ключевым элементом в обеспечении безопасности и здоровья на рабочих местах. Это необходимо для работников, занятых на тяжелых работах, во вредных или опасных условиях, а также для лиц в возрасте до 21 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда.
Согласно действующему законодательству, регулярный медицинский осмотр является обязательным для определенных категорий работников, которые работают в специфических условиях или выполняют ответственные задачи.
Работники, которые обязаны проходить медицинские обследования:
Медосмотр позволяет не только обеспечить безопасность работников, но и минимизировать риски несчастных случаев на производстве, сохранить здоровье коллектива и повысить общую производительность.
Напомним, что с июня 2024 года, Министерство здравоохранения Украины отменило устаревшие требования по медицинским справкам для поступления детей в садики, школы и другие образовательные учреждения. Отныне действует единая унифицированная справка.