Медичний канабіс. Що це таке і як Україна працює над його легалізацією

Шлях України до легалізації канабісу

Останні роки питання щодо узаконення канабісу для медичного застосування є предметом широких обговорень.

Результати громадського опитування під час виборів 2020 показали здебільшого позитивне ставлення суспільства – 65% респондентів висловилися за легалізацію канабісу. У 2021 році був розроблений відповідний законопроєкт, але тоді його голосування "провалилося".

Це питання знов підняли вже з початком повномасштабного вторгнення, адже гостро постала проблема лікування травм війни. У червні 2022 ініційований Урядом проєкт закону №7457 знов внесли на розгляд до ВР.

Згодом легалізацію медичного канабісу підтримав президент Володимир Зеленський.

13 липня 2023 парламент ухвалив законопроєкт №7457 у першому читанні. Наразі очікується затвердження закону в цілому.

Фото: акція на підтримку узаконення медичного канабісу (Віталій Носач, РБК-Україна)

Деталі закону

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що його метою є розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих у результаті війни.

Закон має врегулювати обіг препаратів на основі канабісу, контроль над їх повним циклом виробництва та реалізацією, а також проведення науково-медичних досліджень.

Норми закону забороняють реалізацію рослин канабісу та продуктів їхньої переробки для рекреаційного вживання.

Необхідність законодавчих змін пов'язана з тим, що наразі в Україні відсутнє регулювання у сфері поводження речовинами, що належать до наркотичних та психотропних, але при цьому можуть допомогти в одужанні від складних хвороб.

Ліки чи наркотик: що таке медичний канабіс

Медичний канабіс чи медична марихуана – загальна назва для ліків на основі конопель (Cannabis sativa). Ця рослина містить діючі речовини (канабіноїди), що здатні впливати на фізіологічний стан людини.

В Україні передбачається схвалення обмеженого використання канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок, а також тетрагідроканабінолу.

Тетрагідроканабінол (ТГК) та канабідіол (КБД) є двома найбільш відомими та ретельно вивченими канабіноїдами у складі марихуани.

Препарати з ТГК успішно застосовують у медичній практиці в ряді країн для усунення побічних ефектів хіміотерапії при раку, хронічному болю, глаукомі, синдромі Туретта, шизофренії, різноманітних психозах, фантомних болях, нейропатичному болю.

Дослідження ВООЗ у 2018-2019 показ показало, що певний негативний вплив при тривалому вживанні у дуже великих дозах можуть мати лише сорти конопель, які містять від 1% ТГК у двох третинах сухої маси суцвіть.

За даними того ж дослідження, КБД не є психоактивною речовиною, належить до природних канабіноїдів, не призводить до стану наркотичного сп'яніння, не викликає залежності, не має серйозних побічних ефектів та має значний терапевтичний потенціал.

Фото: марихуана місить канабіноїди, що впливають на стан людини (Getty Images)

Таким чином, препарати на основі медичної марихуани у більшості випадків чинять заспокійливу чи знеболювальну дію, але вони не мають побічних ефектів як інші наркотичні знеболювальні (наприклад, опіоїди) або психотропні препарати – звикання, необхідність збільшити дозування при тривалому використанні.

Також варто зазначити, що в законі щодо реалізації медичної марихуани в Україні прописано допустимо граничний вміст ТГК у препаратах, який жорстко регулюватиметься у спеціальних лабораторіях.

Хто зможе лікуватися препаратами з канабісом

У світовій медичній практиці (понад 50 країн) канабіс застосовують у лікуванні больових синдромів різного походження, для полегшення тривожних і депресивних розладів, покращення роботи травної системи.

В Національній службі здоров'я України зазначили, що ухвалення законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу, буде важливим для пацієнтів, що страждають на такі хвороби:

Епілепсія, анорексія, посттравматичний синдром, захворювання імунної системи, артрит та ревматизм, астма, хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, герпес, виразки, втрата ваги під час СНІДу, діабетична нейропатія, різні форми склерозу та інші важкі хвороби.

В реаліях війни в Україні такі ліки зможуть допомогти:

під час лікування людей з ПТСР, зокрема, ветеранів;

для зменшення больового синдрому після ампутацій кінцівок у військових, що постраждали в результаті бойових дій.

Також препарати на основі канабісу показали ефективність у полегшенні станів онкологічних хворих після хіміотерапії (для зменшення нудоти та блювоти).

Для лікувальних цілей препарати з канабісом випускають у вигляді олії, нашкірних пластирів, гідроназальних спреїв, електронних цигарок, які на відміну від забороненої рекреаційної марихуани не мають специфічного запаху та "наркотичного" ефекту.

Коли в Україні можуть дозволити медичну марихуану

Після ухвалення в першому читанні до законопроєкту №7457 внесли низку змін, здебільшого щодо доступу до лікування та посилення контролю за виробництвом препаратів на основі канабісу.

Як раніше розповів РБК-Україна голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, до другого читання в документі були враховані всі зауваження МВС, громадських та пацієнтських організацій. 4 листопада профільний парламентський комітет повністю підтримав нову редакцію з внесеними правками.

Радуцький припустив, що Верховна рада може проголосувати за законопроєкт в цілому вже у листопаді 2023.

При цьому після ухвалення протягом наступних 6 місяців уряд буде повинен розробити всі підзаконні акти, накази, щоб цей закон запрацював.

Чи можна буде купити канабіс в аптеці

Попри побоювання суспільства щодо потрапляння марихуани у вільний доступ законопроєкт чітко регламентує, що канабіс буде доступний пацієнтам лише за призначенням лікаря при наявності показань. В аптеці такі препарати відпускатимуть лише за електронним рецептом.

До того ж аптекам для продажу препаратів на основі конопель треба буде отримати відповідну ліцензію.

Фото: препарати на основі медичного канабісу продаватимуть лише за призначенням лікаря (Віталій Носач, РБК-Україна)

Захист від "чорного ринку"

Для контролю за обігом медичної коноплі, продуктів її переробки та ліків автори закону пропонують створити електронний реєстр для обліку, а також маркувати штрих-кодами кожну партію та одиницю фасованої продукції.

Вирощувати рослини в Україні зможуть юридичні особи з дотриманням належних умов у закритому ґрунті (теплицях). Передбачається обов'язкове цілодобове відеоспостереження та доступ до нього Нацполіції у режимі реального часу.

Закон нормує мінімальний вміст тетрагідроканабінолу (ТГК) у медичних коноплях на рівні 0,3%. Лабораторний контроль кількості ТГК здійснюватимуть тільки у державних спеціалізованих лабораторіях (МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мін'юсту, Держлікслужби).