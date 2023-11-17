Медичний канабіс. Що це таке і як Україна працює над його легалізацією

Дискусія щодо узаконення медичного канабісу в Україні триває кілька років. Критики цієї ініціативи говорять про небезпеку розповсюдження наркотиків. Прихильники наводять аргументи на користь дієвого лікувального ефекту особливо в сьогоднішніх реаліях – для подолання симптомів ПТСР та інших травм війни.
Докладніше про медичний канабіс, коли він може бути легалізований та що це означатиме – в матеріалі РБК-Україна нижче.
При підготовці використовувалися наступні джерела: текст та пояснювальна записка законопроєкту №7457, дані Національної служби здоров'я України, публікації Міністерства охорони здоров'я, Wikipedia.
Останні роки питання щодо узаконення канабісу для медичного застосування є предметом широких обговорень.
Результати громадського опитування під час виборів 2020 показали здебільшого позитивне ставлення суспільства – 65% респондентів висловилися за легалізацію канабісу. У 2021 році був розроблений відповідний законопроєкт, але тоді його голосування "провалилося".
Це питання знов підняли вже з початком повномасштабного вторгнення, адже гостро постала проблема лікування травм війни. У червні 2022 ініційований Урядом проєкт закону №7457 знов внесли на розгляд до ВР.
Згодом легалізацію медичного канабісу підтримав президент Володимир Зеленський.
13 липня 2023 парламент ухвалив законопроєкт №7457 у першому читанні. Наразі очікується затвердження закону в цілому.
У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що його метою є розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих у результаті війни.
Закон має врегулювати обіг препаратів на основі канабісу, контроль над їх повним циклом виробництва та реалізацією, а також проведення науково-медичних досліджень.
Норми закону забороняють реалізацію рослин канабісу та продуктів їхньої переробки для рекреаційного вживання.
Необхідність законодавчих змін пов'язана з тим, що наразі в Україні відсутнє регулювання у сфері поводження речовинами, що належать до наркотичних та психотропних, але при цьому можуть допомогти в одужанні від складних хвороб.
Медичний канабіс чи медична марихуана – загальна назва для ліків на основі конопель (Cannabis sativa). Ця рослина містить діючі речовини (канабіноїди), що здатні впливати на фізіологічний стан людини.
В Україні передбачається схвалення обмеженого використання канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок, а також тетрагідроканабінолу.
Тетрагідроканабінол (ТГК) та канабідіол (КБД) є двома найбільш відомими та ретельно вивченими канабіноїдами у складі марихуани.
Препарати з ТГК успішно застосовують у медичній практиці в ряді країн для усунення побічних ефектів хіміотерапії при раку, хронічному болю, глаукомі, синдромі Туретта, шизофренії, різноманітних психозах, фантомних болях, нейропатичному болю.
Дослідження ВООЗ у 2018-2019 показ показало, що певний негативний вплив при тривалому вживанні у дуже великих дозах можуть мати лише сорти конопель, які містять від 1% ТГК у двох третинах сухої маси суцвіть.
За даними того ж дослідження, КБД не є психоактивною речовиною, належить до природних канабіноїдів, не призводить до стану наркотичного сп'яніння, не викликає залежності, не має серйозних побічних ефектів та має значний терапевтичний потенціал.
Таким чином, препарати на основі медичної марихуани у більшості випадків чинять заспокійливу чи знеболювальну дію, але вони не мають побічних ефектів як інші наркотичні знеболювальні (наприклад, опіоїди) або психотропні препарати – звикання, необхідність збільшити дозування при тривалому використанні.
Також варто зазначити, що в законі щодо реалізації медичної марихуани в Україні прописано допустимо граничний вміст ТГК у препаратах, який жорстко регулюватиметься у спеціальних лабораторіях.
У світовій медичній практиці (понад 50 країн) канабіс застосовують у лікуванні больових синдромів різного походження, для полегшення тривожних і депресивних розладів, покращення роботи травної системи.
В Національній службі здоров'я України зазначили, що ухвалення законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу, буде важливим для пацієнтів, що страждають на такі хвороби:
Епілепсія, анорексія, посттравматичний синдром, захворювання імунної системи, артрит та ревматизм, астма, хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, герпес, виразки, втрата ваги під час СНІДу, діабетична нейропатія, різні форми склерозу та інші важкі хвороби.
В реаліях війни в Україні такі ліки зможуть допомогти:
Також препарати на основі канабісу показали ефективність у полегшенні станів онкологічних хворих після хіміотерапії (для зменшення нудоти та блювоти).
Для лікувальних цілей препарати з канабісом випускають у вигляді олії, нашкірних пластирів, гідроназальних спреїв, електронних цигарок, які на відміну від забороненої рекреаційної марихуани не мають специфічного запаху та "наркотичного" ефекту.
Після ухвалення в першому читанні до законопроєкту №7457 внесли низку змін, здебільшого щодо доступу до лікування та посилення контролю за виробництвом препаратів на основі канабісу.
Як раніше розповів РБК-Україна голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, до другого читання в документі були враховані всі зауваження МВС, громадських та пацієнтських організацій. 4 листопада профільний парламентський комітет повністю підтримав нову редакцію з внесеними правками.
Радуцький припустив, що Верховна рада може проголосувати за законопроєкт в цілому вже у листопаді 2023.
При цьому після ухвалення протягом наступних 6 місяців уряд буде повинен розробити всі підзаконні акти, накази, щоб цей закон запрацював.
Попри побоювання суспільства щодо потрапляння марихуани у вільний доступ законопроєкт чітко регламентує, що канабіс буде доступний пацієнтам лише за призначенням лікаря при наявності показань. В аптеці такі препарати відпускатимуть лише за електронним рецептом.
До того ж аптекам для продажу препаратів на основі конопель треба буде отримати відповідну ліцензію.
Фото: препарати на основі медичного канабісу продаватимуть лише за призначенням лікаря (Віталій Носач, РБК-Україна)
Для контролю за обігом медичної коноплі, продуктів її переробки та ліків автори закону пропонують створити електронний реєстр для обліку, а також маркувати штрих-кодами кожну партію та одиницю фасованої продукції.
Вирощувати рослини в Україні зможуть юридичні особи з дотриманням належних умов у закритому ґрунті (теплицях). Передбачається обов'язкове цілодобове відеоспостереження та доступ до нього Нацполіції у режимі реального часу.
Закон нормує мінімальний вміст тетрагідроканабінолу (ТГК) у медичних коноплях на рівні 0,3%. Лабораторний контроль кількості ТГК здійснюватимуть тільки у державних спеціалізованих лабораторіях (МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мін'юсту, Держлікслужби).
Раніше стало відомо, що Україна розглядає можливість вирощувати канабіс у окремих регіонах Криму після того, як цей процес легалізують.
Докладніше про те, в яких країнах уже узаконена медична марихуана, читайте в матеріалі Styler.