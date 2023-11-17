Медицинский каннабис. Что это такое и как Украина работает над его легализацией

Путь Украины к легализации каннабиса

Последние годы вопрос о легализации каннабиса для медицинского применения является предметом широких обсуждений.

Результаты общественного опроса во время выборов 2020 года показали в целом положительное отношение общества - 65% респондентов высказались за легализацию каннабиса. В 2021 году был разработан соответствующий законопроект, но тогда голосование по нему "провалилось".

Этот вопрос снова подняли уже с началом полномасштабного вторжения, ведь остро встала проблема лечения травм войны. В июне 2022 года инициированный правительством проект закона №7457 вновь внесли на рассмотрение в ВР.

Впоследствии легализацию медицинского каннабиса поддержал президент Владимир Зеленский.

13 июля 2023 года парламент принял законопроект №7457 в первом чтении. На сегодня ожидается утверждение закона в целом.

Фото: акция в поддержку легализации медицинского каннабиса (Виталий Носач, РБК-Украина)

Детали закона

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его целью является расширение доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), полученных в результате войны.

Закон должен урегулировать оборот препаратов на основе каннабиса, контроль за их полным циклом производства и реализацией, а также проведение научно-медицинских исследований.

Нормы закона запрещают реализацию растений каннабиса и продуктов их переработки для рекреационного употребления.

Необходимость законодательных изменений связана с тем, что сейчас в Украине отсутствует регулирование в сфере обращения с веществами, относящимися к наркотическим и психотропным, но которые в то же время могут помочь в выздоровлении от сложных болезней.

Лекарство или наркотик: что такое медицинский каннабис

Медицинский каннабис или медицинская марихуана – общее название для лекарств на основе конопли (Cannabis sativa). Это растение содержит действующие вещества (каннабиноиды), способные влиять на физиологическое состояние человека.

В Украине предполагается одобрение ограниченного использования каннабиса, его смолы, экстрактов и настоек, а также тетрагидроканнабинола.

Тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол (КБД) являются двумя наиболее известными и тщательно изученными каннабиноидами в составе марихуаны.

Препараты с ТГК успешно применяют в медицинской практике в ряде стран для устранения побочных эффектов химиотерапии при раке, хронической боли, глаукоме, синдроме Туретта, шизофрении, различных психозах, фантомных болях, нейропатической боли.

Исследование ВОЗ в 2018-2019 годах показало, что определенное негативное влияние при длительном употреблении в очень больших дозах могут иметь только сорта конопли, содержащие от 1% ТГК в двух третях сухой массы соцветий.

По данным того же исследования, КБД не является психоактивным веществом, относится к природным каннабиноидам, не приводит к состоянию наркотического опьянения, не вызывает зависимости, не имеет серьезных побочных эффектов и имеет значительный терапевтический потенциал.

Фото: марихуана содержит каннабиноиды, влияющие на состояние человека(Getty Images)

Таким образом, препараты на основе медицинской марихуаны в большинстве случаев оказывают успокаивающее или обезболивающее действие, но они не имеют побочных эффектов как другие наркотические обезболивающие (например, опиоиды) или психотропные препараты – привыкание, необходимость увеличить дозировку при длительном использовании.

Также следует отметить, что в законе по реализации медицинской марихуаны в Украине прописано допустимо предельное содержание ТГК в препаратах. Его должны жестко регулировать по результатам проверки в специальных лабораториях.

Кто сможет лечиться препаратами с каннабисом

В мировой медицинской практике (более 50 стран) каннабис применяют в лечении болевых синдромов разного происхождения, для облегчения тревожных и депрессивных расстройств, улучшения работы пищеварительной системы.

В Национальной службе здоровья Украины отметили, что принятие законопроекта о легализации медицинского каннабиса будет важным для пациентов, страдающих такими болезнями:

Эпилепсия, анорексия, посттравматический синдром, заболевания иммунной системы, артрит и ревматизм, астма, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, герпес, язвы, потеря веса во время СПИДа, диабетическая нейропатия, различные формы склероза и другие тяжелые болезни.

В реалиях войны в Украине такие лекарства смогут помочь:

при лечении людей с ПТСР, в частности, ветеранов;

для уменьшения болевого синдрома после ампутаций конечностей у военных, пострадавших в результате боевых действий.

Также препараты на основе каннабиса показали эффективность в облегчении состояний онкологических больных после химиотерапии (для уменьшения тошноты и рвоты).

Для лечебных целей препараты с каннабисом выпускают в виде масла, накожных пластырей, гидроназальных спреев, электронных сигарет, которые в отличие от запрещенной рекреационной марихуаны не обладают специфическим запахом и "наркотическим" эффектом.

Когда в Украине могут разрешить медицинскую марихуану

После принятия в первом чтении в законопроект №7457 внесли ряд изменений, в основном по доступу к лечению и усилению контроля за производством препаратов на основе каннабиса.

Как ранее рассказал РБК-Украина глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, ко второму чтению в документе были учтены все замечания МВД, общественных и пациентских организаций. 4 ноября профильный парламентский комитет полностью поддержал новую редакцию со внесенными правками.

Радуцкий предположил, что Верховная рада может проголосовать за законопроект в целом уже в ноябре 2023 года.

При этом после утверждения в течение следующих 6 месяцев правительство должно разработать все подзаконные акты, приказы, чтобы этот закон заработал.

Можно ли будет купить каннабис в аптеке

Несмотря на опасения в обществе относительно попадания марихуаны в свободный доступ, законопроект четко регламентирует, что каннабис будет доступен пациентам только по назначению врача при наличии показаний. В аптеке такие препараты будут отпускать только по электронному рецепту.

К тому же аптекам для продажи препаратов на основе конопли нужно будет получить соответствующую лицензию.

Фото: препараты на основе медицинского каннабиса будут продавать только по назначению врача (Виталий Носач, РБК-Украина)

Защита от "черного рынка"

Для контроля за оборотом медицинской конопли, продуктов ее переработки и лекарств авторы закона предлагают создать электронный реестр для учета, а также маркировать штрих-кодами каждую партию и единицу фасованной продукции.

Выращивать растения в Украине смогут юридические лица с соблюдением надлежащих условий в закрытом грунте (теплицах). Предусматривается обязательное круглосуточное видеонаблюдение и доступ к нему Нацполиции в режиме реального времени.

Закон нормирует минимальное содержание тетрагидроканнабинола (ТГК) в медицинской конопле на уровне 0,3%. Лабораторный контроль количества ТГК будут осуществляться только в государственных специализированных лабораториях (МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Минюста, Гослекслужбы).