Медична еліта. Скільки коштує стати стоматологом в Україні: ціни на навчання 2025
Стоматологія є одним із найпопулярніших медичних напрямків серед студентів. Рік навчання на контракті цього року коштує від 35 до 80 тисяч гривень, залежно від ВНЗ.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Де стоматологія коштує найдорожче
Стоматологію викладають у 28 навчальних закладах України. Найвищі ціни на цю спеціальність у 2025-26 роках у Дніпровському державному медичному університеті. Тут за рік доведеться заплатити 80 072 гривні.
Зазначимо, що "стоматологія" одна із тих спеціальностей, яка вимагає при вступі щонайменше 150 балів НМТ.
Вартість навчання:
- Дніпровський державний медичний університет (Дніпро) - 80 072 гривень;
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького - 68 000 гривень;
- Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ) - 65 000 гривень;
- Івано-Франківський національний медичний університет - 63 000 гривень;
- Луганський державний медичний університет (релокований у Рівне) - 62 000 гривень;
- Полтавський державний медичний університет - 61 800 гривень;
- Київський медичний університет - 61 600 гривень;
- Одеський національний медичний університет - 59 500 гривень;
- Буковинський державний медичний університет (Чернівці) - 59 000 гривень;
- Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова - 58 500 гривень.
Де навчання на стоматолога найдешевше
Найнижчі ціни на навчання на стоматолога у Міжнародній академії екології та медицини у Києві. Тут рік обійдеться у 35 тисяч гривень.
Вартість навчання:
- Київський міжнародний університет - 45 500 гривень;
- Запорізький державний медико-фармацевтичний університет - 44 490 гривень;
- Міжрегіональна Академія управління персоналом (Київ) - 40 500 гривень;
- Харківський інститут медицини та біомедичних наук - 40 000 гривень;
- Міжнародна академія екології та медицини (Київ) - 35 000 гривень.
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