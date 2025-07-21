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Медицинская элита. Сколько стоит стать стоматологом в Украине: цены на обучение 2025

Понедельник 21 июля 2025 18:50
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Медицинская элита. Сколько стоит стать стоматологом в Украине: цены на обучение 2025 Сколько стоит выучиться на стоматолога (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Стоматология является одним из самых популярных медицинских направлений среди студентов. Год обучения на контракте в Украине в этом году стоит от 35 до 80 тысяч гривен, в зависимости от ВУЗа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Освіта.юа".

Где стоматология стоит дороже всего

Стоматологию преподают в 28 учебных заведениях Украины. Самые высокие цены на эту специальность в 2025-26 годах в Днепровском государственном медицинском университете. Сдесь за год придется заплатить 80 072 гривны.

Отметим, что "стоматология" одна из тех специальностей, которая требует при поступлении не менее 150 баллов НМТ.

Стоимость обучения:

  • Днепровский государственный медицинский университет (Днепр) - 80 072 гривен;
  • Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого - 68 000 гривен;
  • Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (Киев) - 65 000 гривен;
  • Ивано-Франковский национальный медицинский университет - 63 000 гривен;
  • Луганский государственный медицинский университет (релоцирован в Ровно) - 62 000 гривен;
  • Полтавский государственный медицинский университет - 61 800 гривен;
  • Киевский медицинский университет - 61 600 гривен;
  • Одесский национальный медицинский университет - 59 500 гривен;
  • Буковинский государственный медицинский университет (Черновцы) - 59 000 гривен;
  • Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова - 58 500 гривен.

Где обучение на стоматолога дешевле всего

Самые низкие цены на обучение на стоматолога в Международной академии экологии и медицины в Киеве. Здесь год обойдется в 35 тысяч гривен.

Стоимость обучения:

  • Киевский международный университет - 45 500 гривен;
  • Запорожский государственный медико-фармацевтический университет - 44 490 гривен;
  • Межрегиональная Академия управления персоналом (Киев) - 40 500 гривен;
  • Харьковский институт медицины и биомедицинских наук - 40 000 гривен;
  • Международная академия экологии и медицины (Киев) - 35 000 гривен.

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