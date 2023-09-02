"Медична допомога при пологах". Які послуги надаються вагітним безкоштовно

Зазначаються, що вагітні мають право на вільний вибір пологового будинку серед тих, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при пологах. Зокрема платити за послуги меддопомоги при пологах не потрібно, оскільки усі ліки, медичні вибори й маніпуляції - входять в безоплатний пакет послуг.

Що входить в перелік безкоштовних послуг:

медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою;

партнерські пологи;

ведення неускладнених та ускладнених пологів;

проведення ургентного або планового кесаревого розтину;

моніторинг стану роділлі й плода;

зниження відчуття болю – епідуральна аналгезія та інші методи;

анестезіологічне забезпечення;

лабораторні та інструментальні дослідження 24/7;

консультування лікарями інших спеціальностей;

проведення постконтактної АРТ профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів;

пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця, оцінювання слуху в новонароджених;

щеплення для немовляти;

консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції;

надання психологічної підтримки;

харчування в умовах стаціонару тощо.

Зазначається, що пацієнтка також не повинна платити за кесарів розтин, плановий або ургентний.

"У разі виникнення ускладнень вагітності, які потребують обстеження та лікування в умовах стаціонару, вагітна, за направленням свого сімейного лікаря або акушера-гінеколога, який спостерігає її вагітність, залежно від терміну вагітності, госпіталізується або в гінекологічне відділення, або у відділення патології вагітності пологового будинку чи спеціалізованого акушерського стаціонару", - додає МОЗ.