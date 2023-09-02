"Медицинская помощь при родах". Какие услуги предоставляются беременным бесплатно

Сегодня более 300 больниц и роддомов заключили договоры НСЗУ на предоставление услуги "Медицинская помощь при родах", которая предусматривает бесплатные услуги для населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Отмечается, что беременные имеют право на свободный выбор роддома среди тех, которые заключили договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах. В частности платить за услуги медпомощи при родах не нужно, поскольку все лекарства, медицинские выборы и манипуляции - входят в бесплатный пакет услуг.
Что входит в перечень бесплатных услуг:
Отмечается, что пациентка также не должна платить за кесарево сечение, плановое или ургентное.
"В случае возникновения осложнений беременности, требующих обследования и лечения в условиях стационара, беременная, по направлению своего семейного врача или акушера-гинеколога, который наблюдает ее беременность, в зависимости от срока беременности, госпитализируется или в гинекологическое отделение, или в отделение патологии беременности роддома или специализированного акушерского стационара", - добавляет Минздрав.
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