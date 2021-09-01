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Медальный зачет восьмого дня Паралимпиады-2020: украинские спортсмены завоевали 8 медалей

Автор: Сергей Пышкин

Во время восьмого дня Паралимпиады-2020 украинские спортсмены отметились 8 наградами. Нидерланды сдвинули Украину с пятой позиции в медальном зачете.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины.

Кто отметился золотой медалью:

  • Максим Крипак во время соревнований по плаванию на дистанцию 400 метров вольным стилем;
  • Анастасия Москаленко во время соревнований по толканию ядра.

Кто отметился серебряной медалью:

  • Василий Ковальчук во время соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров лежа;
  • Алексей Федина во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров брассом.

Кто отметился бронзовой медалью:

  • Ирина Щетник во время соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров лежа;
  • Иван Май и Лев Кац во время соревнований по командному настольному теннису;
  • Яна Бережная во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров брассом;
  • Ярина Матло во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров брассом.

Стоит добавить, что во время восьмого дня Паралимпиады-2020 Нидерланды обошли Украину по количеству золотых медалей.

Фото: медальный зачет восьмого дня Паралимпиады-2020 (Google)

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