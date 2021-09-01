Медальний залік восьмого дня Паралімпіади-2020: українські спортсмени завоювали 8 медалей
Під час восьмого дня Паралімпіади-2020 українські спортсмени відзначились 8 нагородами. Нідерланди зсунули Україну з п’ятої позиції у медальному заліку.
Хто відзначився золотою медаллю:
- Максим Крипак під час змагань з плавання на дистанцію 400 метрів вільним стилем;
- Анастасія Москаленко під час змагань зі штовхання ядра.
Хто відзначився срібною медаллю:
- Василь Ковальчук під час змагань з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки з дистанції 10 метрів лежачи;
- Олексій Федина під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів брасом.
Хто відзначився бронзовою медаллю:
- Ірина Щетник під час під час змагань з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки з дистанції 10 метрів лежачи;
- Іван Май та Лев Кац під час змагань з командного настільного тенісу;
- Яна Бережна під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів брасом;
- Ярина Матло під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів брасом.
Варто додати, що під час восьмого дня Паралімпіади-2020 Нідерланди обійшли Україну за кількістю золотих медалей.
Фото: Медальний залік восьмого дня Паралімпіади-2020 (Google)