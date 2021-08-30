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Медальный зачет шестого дня Паралимпиады-2020: какие награды завоевала Украина

Автор: Сергей Пышкин

В рамках шестого дня Паралимпиады-2020, украинские спортсмены завоевали одиннадцать медалей. Среди них две золотые, пять серебряные и четыре бронзовые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины.

Кто отметился золотой медалью:

  • Марина Литовченко во время соревнований по настольному теннису;
  • Андрей Трусов во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров на спине.

Кто отметился серебряной медалью:

  • Виктор Дидух во время соревнований по настольному теннису;
  • Андрей Дорошенко во время соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров стоя;
  • Михаил Сербин во время соревнований по плаванию на дистанцию 200 метров;
  • Игорь Цветов во время соревнований по легкой атлетике на дистанцию 100 метров;
  • Яна Лебедева во время соревнований по метанию диска.

Кто отметился бронзовой медалью:

  • Ирина Щетник во время соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров стоя;
  • Андрей Трусов, Дени Дубров, Юрий Божинский, Максим Крипак во время эстафеты по плаванию на дистанцию 4х100 метров;
  • Роман Павлик во время соревнований по прыжкам в длину;
  • Зоя Овсий во время соревнований по метанию диска.

Фото: медальный зачет Паралимпиады-2020

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