Медальний залік шостого дня Паралімпіади-2020: які нагороди завоювала Україна
В рамках шостого дня Паралімпіади-2020, українські спортсмени завоювали одинадцять медалей. Серед них дві золоті, п'ять срібні та чотири бронзові.
Хто відзначився золотою медаллю:
- Марина Литовченко під час змагань з настільного тенісу;
- Андрій Трусов під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів на спині.
Хто відзначився срібною медаллю:
- Віктор Дідух під час змагань з настільного тенісу;
- Андрій Дорошенко під час змагань з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки на відстані 10 метрів стоячи;
- Михайло Сербін під час змагань з плавання на дистанцію 200 метрів;
- Ігор Цвєтов під час змагань з легкої атлетики на дистанцію 100 метрів;
- Яна Лєбєдєва під час змагань з метання диска.
Хто відзначився бронзовою медаллю:
- Ірина Щетнік під час змагань з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки на відстані 10 метрів стоячи;
- Андрій Трусов, Дени Дубров, Юрій Божинський, Максим Крипак під час естафети з плавання на дистанцію 4х100 метрів;
- Роман Павлик під час змагань зі стрибків у довжину;
- Зоя Овсій під час змагань з метання диска.
Фото: медальний залік Паралімпіади-2020