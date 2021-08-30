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Медальний залік шостого дня Паралімпіади-2020: які нагороди завоювала Україна

Автор: Сергій Пишкін

В рамках шостого дня Паралімпіади-2020, українські спортсмени завоювали одинадцять медалей. Серед них дві золоті, п'ять срібні та чотири бронзові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету України.

Хто відзначився золотою медаллю:

  • Марина Литовченко під час змагань з настільного тенісу;
  • Андрій Трусов під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів на спині.

Хто відзначився срібною медаллю:

  • Віктор Дідух під час змагань з настільного тенісу;
  • Андрій Дорошенко під час змагань з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки на відстані 10 метрів стоячи;
  • Михайло Сербін під час змагань з плавання на дистанцію 200 метрів;
  • Ігор Цвєтов під час змагань з легкої атлетики на дистанцію 100 метрів;
  • Яна Лєбєдєва під час змагань з метання диска.

Хто відзначився бронзовою медаллю:

  • Ірина Щетнік під час змагань з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки на відстані 10 метрів стоячи;
  • Андрій Трусов, Дени Дубров, Юрій Божинський, Максим Крипак під час естафети з плавання на дистанцію 4х100 метрів;
  • Роман Павлик під час змагань зі стрибків у довжину;
  • Зоя Овсій під час змагань з метання диска.

Фото: медальний залік Паралімпіади-2020

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