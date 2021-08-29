Медальный зачет пятого дня Паралимпиады-2020: какие результаты имеет Украина
В рамках пятого дня Паралимпиады-2020 Украина завоевала еще девять медалей. Лучше всего украинские спортсмены отличились во время соревнований по легкой атлетике и академической гребле.
Золотыми медалями отличились:
- Оксана Зубквоска во время соревнований по прыжкам в длину;
- Роман Полянский во время соревнований по академической гребле.
Серебряными медалями отличились:
- Андрей Трусов во время соревнований по плаванию на дистанцию 400 метров вольным стилем;
- Наталья Олейник во время соревнований по пауэрлифтингу в весовой категории до 79 килограммов;
- Денис Остапченко во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров на спине;
- Илья Яременко во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров вольным стилем;
- Анастасия Мисник во время соревнований по толканию ядра.
Бронзовыми медалями отличились:
- Александр Назаренко во время соревнований по дзюдо в весовой категории до 90 килограммов;
- Максим Веракса во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров вольным стилем.
"От имени всей олимпийской семьи поздравляем с успехами наших паралимпийцев, их тренеров и Национальный комитет спорта инвалидов Украины! Гордимся и болеем за вас!",- отмечает пресс-служба.
Фото: медальный зачет Паралимпиады-2020