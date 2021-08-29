Медальний залік п'ятого дня Паралімпіади-2020: які результати має Україна
В рамках п’ятого дня Паралімпіади-2020 Україна завоювала ще дев’ять медалей. Найкраще українські спортсмени відзначились під час змагань з легкої атлетики та академічного веслування.
Золотими медалями відзначились:
- Оксана Зубквоська під час змагань зі стрибків у довжину;
- Роман Полянський під час змагань з академічного веслування.
Срібними медалями відзначились:
- Андрій Трусов під час змагань з плавання на дистанцію 400 метрів вільним стилем;
- Наталія Олійник під час змагань з паверліфтингу у ваговій категорії до 79 кілограмів;
- Денис Остапченко під час змагань з плавання на дистанцію 50 метрів на спині;
- Ілля Яременко під час змагань з плавання на дистанцію 50 метрів вільним стилем;
- Анастасія Мисник під час змагань зі штовхання ядра.
Бронзовими медалями відзначились:
- Олександр Назаренко під час змагань з дзюдо у ваговій категорії до 90 кілограмів;
- Максим Веракса під час змагань з плавання на дистанцію 50 метрів вільним стилем.
"Від імені усієї олімпійської родини щиро вітаємо з успіхами наших паралімпійців, їх тренерів та Національний комітет спорту інвалідів України! Пишаємося і вболіваємо за вас!", - відзначає пресслужба.
Фото: медальний залік Паралімпіади-2020