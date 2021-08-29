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Медальний залік п'ятого дня Паралімпіади-2020: які результати має Україна

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Київ, Неділя 29 серпня 2021 19:34
Медальний залік п'ятого дня Паралімпіади-2020: які результати має Україна Фото: Медальний залік п'ятого дня Паралімпіади-2020 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках п’ятого дня Паралімпіади-2020 Україна завоювала ще дев’ять медалей. Найкраще українські спортсмени відзначились під час змагань з легкої атлетики та академічного веслування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету України.

Золотими медалями відзначились:

  • Оксана Зубквоська під час змагань зі стрибків у довжину;
  • Роман Полянський під час змагань з академічного веслування.

Срібними медалями відзначились:

  • Андрій Трусов під час змагань з плавання на дистанцію 400 метрів вільним стилем;
  • Наталія Олійник під час змагань з паверліфтингу у ваговій категорії до 79 кілограмів;
  • Денис Остапченко під час змагань з плавання на дистанцію 50 метрів на спині;
  • Ілля Яременко під час змагань з плавання на дистанцію 50 метрів вільним стилем;
  • Анастасія Мисник під час змагань зі штовхання ядра.

Бронзовими медалями відзначились:

  • Олександр Назаренко під час змагань з дзюдо у ваговій категорії до 90 кілограмів;
  • Максим Веракса під час змагань з плавання на дистанцію 50 метрів вільним стилем.

"Від імені усієї олімпійської родини щиро вітаємо з успіхами наших паралімпійців, їх тренерів та Національний комітет спорту інвалідів України! Пишаємося і вболіваємо за вас!", - відзначає пресслужба.

Медальний залік п'ятого дня Паралімпіади-2020: які результати має Україна

Фото: медальний залік Паралімпіади-2020

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