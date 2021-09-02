Медальный зачет девятого дня Паралимпиады-2020: Украина вернулась на пятое место рейтинга
В рамках девятого дня Паралимпиады-2020 украинские спортсмены отметились девятью медалями, среди которых три золотые. Украина, со своей стороны, вернулась на пятое место зачета.
Кто отметился золотой медалью:
- Мария Помазан во время соревнований по толканию ядра;
- Владислав Загребельный во время соревнований по прыжкам в длину;
- Максим Крипак во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров на спине.
Кто отметился серебряной медалью:
- Елизавета Мерешко во время соревнований по плаванию на дистанцию 400 метров вольным стилем;
- Виктор Дидух и Максим Николенко во время соревнований по настольному теннису;
- Антон Коль во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров на спине;
- Оксана Ботурчук во время соревнований в беге на дистанцию 100 метров.
Кто отметился бронзовой медалью:
- Денис Остапченко во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров вольным стилем;
- Алексей Денисюк во время соревнований по пулевой стрельбе из малокалиберного скорострельного пистолета на дистанции 25 метров.
Фото: медальный зачет девятого дня Паралимпиады-2020 (Google )