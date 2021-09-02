RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Медальний залік дев'ятого дня Паралімпіади-2020: Україна повернулась на п'яте місце рейтингу

Автор: Сергій Пишкін

В рамках дев'ятого дня Паралімпіади-2020 українські спортсмени відзначились дев'ятьма медалями, серед яких три золоті. Україна, зі свого боку, повернулася на п'яте місце заліку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету України.

Хто відзначився золотою медаллю:

  • Марія Помазан під час змагань зі штовхання ядра;
  • Владислав Загребельний під час змагань зі стрибків у довжину;
  • Максим Крипак під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів на спині.

Хто відзначився срібною медаллю:

  • Єлизавета Мерешко під час змагань з плавання на дистанцію 400 метрів вільним стилем;
  • Віктор Дідух та Максим Ніколенко під час змагань з настільного тенісу;
  • Антон Коль під час змагань з плавання на дистанцію 50 метрів на спині;
  • Оксана Ботурчук під час змагань з бігу на дистанцію 100 метрів.

Хто відзначився бронзовою медаллю:

  • Денис Остапченко під час змагань з плавання на дистанцію 50 метрів вільним стилем;
  • Олексій Денисюк під час змагань з кульової стрільби з малокаліберного швидкострільного пістолета на дистанції 25 метрів.

Фото: медальний залік дев'ятого дня Паралімпіади-2020 (Google )

Читайте РБК-Україна в Google News
ОлімпіадаТокио