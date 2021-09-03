Медальный зачет десятого дня Паралимпиады-2020: Украина уверенно удерживает пятую позицию
В рамках десятого дня Паралимпиады-2020 в Токио украинские спортсмены отметились десятью наградами, среди которых 4 - золотые медали. Украина продолжает уверенно удерживать пятую позицию в зачете.
Кто отметился золотой медалью:
- Сергей Емельянов во время соревнований по гребле на байдарках на дистанцию 200 метров;
- Максим Крипак во время соревнований по плаванию на дистанцию 200 метров комплексом;
- Денис Остапченко во время соревнований по плаванию на дистанцию 200 метров вольным стилем;
- Зоя Овсий во время соревнований по метанию булавы.
Кто отметился серебряной медалью:
- Мокола Синюк во время соревнований по гребле на байдарках на дистанции 200 метров;
- Егор Дементьев во время соревнований по велошосе;
- Людмила Данилина во время соревнований по забегу на дистанцию 1,5 км;
- Николай Жабняк во время соревнований по метанию диска;
- Андрей Трусов во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров баттерфляем.
Кто отметился бронзовой медалью:
- Денис Дубров во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров баттерфляем.
Фото: медальный зачет десятого дня Паралимпиады-2020 (Google)