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Медальный зачет десятого дня Паралимпиады-2020: Украина уверенно удерживает пятую позицию

Автор: Сергей Пышкин

В рамках десятого дня Паралимпиады-2020 в Токио украинские спортсмены отметились десятью наградами, среди которых 4 - золотые медали. Украина продолжает уверенно удерживать пятую позицию в зачете.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины.

Кто отметился золотой медалью:

  • Сергей Емельянов во время соревнований по гребле на байдарках на дистанцию 200 метров;
  • Максим Крипак во время соревнований по плаванию на дистанцию 200 метров комплексом;
  • Денис Остапченко во время соревнований по плаванию на дистанцию 200 метров вольным стилем;
  • Зоя Овсий во время соревнований по метанию булавы.

Кто отметился серебряной медалью:

  • Мокола Синюк во время соревнований по гребле на байдарках на дистанции 200 метров;
  • Егор Дементьев во время соревнований по велошосе;
  • Людмила Данилина во время соревнований по забегу на дистанцию 1,5 км;
  • Николай Жабняк во время соревнований по метанию диска;
  • Андрей Трусов во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров баттерфляем.

Кто отметился бронзовой медалью:

  • Денис Дубров во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров баттерфляем.

Фото: медальный зачет десятого дня Паралимпиады-2020 (Google)

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