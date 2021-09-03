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Медальний залік десятого дня Паралімпіади-2020: Україна впевнено утримує п'яту позицію

Автор: Сергій Пишкін

В рамках десятого дня Паралімпіади-2020 в Токіо українські спортсмени відзначились десятьма нагородами, серед яких 4 - золоті медалі. Україна продовжує впевнено утримувати п'яту позицію в заліку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету України.

Хто відзначився золотою медаллю:

  • Сергій Ємельянов під час змагань з веслування на байдарках на дистанцію 200 метрів;
  • Максим Крипак під час змагань з плавання на дистанцію 200 метрів комплексом;
  • Денис Остапченко під час змагань з плавання на дистанцію 200 метрів вільним стилем;
  • Зоя Овсій під час змагань з метання булави.

Хто відзначився срібною медаллю:

  • Мокола Синюк під час змагань з веслування на байдарках на дистанцію 200 метрів;
  • Єгор Дементьев під час змагань з велошосе;
  • Людмила Даниліна під час змагань з забігу на дистанцію 1,5 км;
  • Микола Жабняк під час змагань з метання диска;
  • Андрій Трусов під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів батерфляєм.

Хто відзначився бронзовою медаллю:

  • Денис Дубров під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів батерфляєм.

Фото: медальний залік десятого дня Паралімпіади-2020 (Google)

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